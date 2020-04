Spelers van Beerschot gaan fans verrassen met gepersonaliseerde videoboodschappen

De fans van Beerschot kunnen door de coronacrisis niet meer terecht in het Olympisch Stadion om hun favoriete ploeg aan te moedigen. De spelers gaan nu proberen iets terug te doen voor de fans.

Beerschot spreekt zijn fans aan om mensen die het in de coronacrisis moeilijk hebben een hart onder de riem te steken en biedt zelf een helpende hand aan. De club vraagt om een boodschap achter te laten voor die mensen en die zal dan via een video worden overgebracht via iemand van de A-kern.

Uiteraard zullen niet alle boodschappen worden overgebracht door Joren Dom, Mike Vanhamel en hun ploegmakkers. Beerschot maakt een selectie. "De 100 meest sterke inzendingen maken kans op een persoonlijke videoboodschap door één van de spelers. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht", liet de club weten.