Ook spelers van Sint-Truiden leveren in, ten voordele van het goed doel: "We moeten niet denken aan STVV maar aan FC Humaniteit"

De spelers van Sint-Truiden zijn overeengekomen om een deel van hun loon af te staan tijdens deze coronacrisis. Niet omdat de club hen niet meer kan betalen, wel om het goede doel te steunen.

Met het extra geld dat nu vrijkomt, steunt STVV de ziekenhuizen in de buurt. De bedoeling is dat het Sint-Trudo ziekenhuis 3D-mondmaskers kan printen en herbruikbare kledij kan aankopen met die financiële steun.

Limburg is de zwaarst getroffen provincie in ons land, ook STVV-aanvoerderJordan Botaka beseft dat er actie ondernomen moest worden. “Zien dat de stad waarin we leven en waarvoor we spelen zo hard getroffen is, heeft wat met ons gedaan. We moeten dit als team oplossen, niet als STVV maar als FC Humaniteit. We hopen op deze manier van waarde te kunnen zijn voor de zorgverleners", klinkt het empathisch.

Ook STVV-voorzitter David Meekers laat in een korte reactie op de clubwebsite zien dat hij zich ten volle achter het project zet. "We kunnen de mensen in de zorgsector niet genoeg bedanken. Wij leven als club mee met heel Haspengouw in deze moeilijke tijden".