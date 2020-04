Interesse uit 1A en de Eredivisie voor 1B-smaakmaker Yannick Aguemon (OHL)

Tijdens het sterke seizoen van Oud-Heverlee Leuven in eerste klasse B voetbalden enkele spelers zich in de kijker. Yannick Aguemon is er daar een van, maar speelt hij volgend jaar nog aan Den Dreef?

Yannick Aguemon was een belangrijke schakel in het sterke seizoen van Oud-Heverlee Leuven. De in Benin geboren flankspeler was beslissend in de slotfase van de eerste periode (die OHL won) en steevast basisspeler in de tweede. Door de uitbraak van het coronavirus is het echter nog niet zeker of de Vlaams-Brabanders zullen promoveren. En als ze naar 1A gaan, is het maar de vraag of Aguemon mee promoveert?

Einde contract

De 28-jarige winger ziet zijn contract bij OH Leuven op 30 juni aflopen en er is concrete interesse uit binnen- en buitenland. Een club uit 1A is gecharmeerd door Aguemon en ook in de Nederlandse eerste klasse is er een gegadigde. Ten slotte is er ook Turkse interesse.

Aguemon streek in januari 2016 neer in België, bij Union, en komt sinds juli 2017 uit voor OHL. In meer dan 125 officiële matchen in 1B, play-off 2 en de Beker van België scoorde hij 24 goals en gaf hij 23 assists.