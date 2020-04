Nattigheid van bij begin seizoen Lokeren: "Er zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen, mijn bloed kookt"

Het is niet ver zoeken naar de schuldige voor het faillissement bij Lokeren. Alle spelers en supporters wijzen eensgezind richting voorzitter Louis De Vries. "Hoe kan je nu na zes maanden na zo'n overname geen geld meer hebben?", vraagt een boos clubicoon zoals Killian Overmeire zich af.

Overmeire voelde wel al snel nattigheid. "Het begon al bij de contractbesprekingen begin dit seizoen. De maandlonen moesten naar beneden, maar de tekengelden gingen omhoog. Lees: de maandelijkse aflossing mocht niet te hoog zijn en die tekengelden zien ze dan wel", zei hij aan Het Nieuwsblad.

“Idem met de transfers. Het begon heel straf met de komst van Jelle Van Damme. Ik dacht dat ze het meenden. Maar al snel kwam er een ander soort spelers. Ik hoor De Vries nog zeggen dat hij slechts 200.000 euro had uitgegeven aan transfers. Sorry, voor een ambitieuze club is dat te weinig."

Het ergste vond ik de manier van communiceren

De Vries moet zich niet te snel laten zien bij Overmeire. "Ja. Ik ben heel kwaad. Er is heel veel gebeurd het voorbije jaar en ik zou dat hier allemaal kunnen vertellen. Zaken die absoluut niet door de beugel kunnen. Maar laten we wel wezen: mijn bloed kookt dat je zo’n mooie traditieclub kapot kan krijgen. Maar het ergste vond ik de manier van communiceren. Na drie keer weet je dat het fabeltjes zijn maar je blijft ergens wel hopen. Dat is het moeilijkste om te slikken."