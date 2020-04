Hoofd jeugdopleiding Lokeren met de handen in het haar: "Zo spijtig, we hadden investeerders en centen"

Gisterenavond kregen de mensen van Lokeren alweer een klap te verwerken. Het bestuur van Vigor Wuitens Hamme stemde unaniem tegen een fusie met Lokeren. Nochtans was dat de beste optie die op tafel lag voor de jeugdspelertjes van de failliete club.

Peter Ringoet, hoofd jeugdopleiding Lokeren, had al zijn hoop op Hamme gezet. “Ik zit echt in zak en as”, aldus Ringoet in Het Nieuwsblad. “Dit is een koude douche, want ik heb hier zoveel energie ingestoken. Ik zat vooral in met de tweehonderd ­jongens die nog overblijven na het faillissement en die de ­dupe zijn van heel dit verhaal."

Het bestuur van Hamme wil de gemeente niet verlaten om op Daknam te gaan spelen. "De mensen van Hamme met wie wij praatten, waren totaal mee. Maar anderen werden blijkbaar uit hun comfortzone gerukt, waardoor er tegenwind is ontstaan. Zo spijtig, zeker omdat we investeerders hadden en centen om vooruit te kijken. Nu zijn we terug bij af: we hebben geen stamnummer en geen club.”

Verdere opties? Eersteprovincialer SK Lokeren Doorslaar en... Waasland-Beveren. "Dat is moeilijk, hè, want voor veel mensen is dat water en vuur. Voorlopig is dat ­zeker geen optie. Ik hoop echt dat er nog een club uit de buurt en van een degelijk niveau de hand uitsteekt om samen iets op te bouwen. Anders sta ik op straat, en met mij al die jongeren."