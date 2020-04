Inter niet blij met uitspraken van Romelu Lukaku: "23 van de 25 spelers waren ziek"

Net zoals andere Italiaanse clubs zoals Juventus Turijn en Atalanta, is Inter zwaar getroffen door het coronavirus. Volgens Romelu Lukaku waren 23 van de 25 spelers ziek. Een uitspraak waar Inter niet mee kan lachen.

De Serie A is ongetwijfeld het meest getroffen door de pandemie van het coronavirus in Europa. Ook Inter kreeg te maken met het virus. In een interview met Kat Kerkhofs bij de tv-zender VIER sprak de aanvaller van de Rode Duivels namelijk over de alarmerende situatie waarmee zijn club een paar maanden geleden te maken had.

"We hadden een week vrij in december en toen kwamen we weer aan het werk en ik zweer dat 23 van de 25 spelers ziek waren. Ik maak geen grapje. Op 26 januari speelden we tegen het Cagliari van Radja Nainggolan en na ongeveer 25 minuten moest één van onze verdedigers het veld verlaten. Hij kon niet doorgaan en viel bijna flauw. Iedereen hoestte en had koorts. Toen ik bezig was aan de opwarming, had ik het ook moeilijk. Ik had in jaren geen koorts meer gehad. Er was een etentje met mensen van Puma, maar ik bedankte hen en ging meteen naar bed. We hebben toen geen tests gedaan."

Reactie Inter

La Gazzetta dello Sport vroeg bij Inter naar een reactie en de Italiaanse topclub is niet tevreden met de uitspraken van de Rode Duivel. Volgens Sporza zal hij een woordje uitleg moeten komen geven aan de club. Inter zelf beweert dat er sinds begin 2020 4 griepgevallen waren en dat enkele spelers last hadden van een verkoudheid, maar dat het niet alarmerend was in een periode voor het coronavirus.