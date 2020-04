Anderlecht houdt zich bezig met keepersproblematiek en wil er zelf meer gaan opleiden

Jelle ten Rouwelaar is een gegeerd man in Nederland. Ook Anderlecht wil hem wegplukken bij NAC. De keeperstrainer zou meer bevoegdheden krijgen dan enkel de doelmannen van de eerste ploeg trainen.

Anderlecht zit in een positie waarbij ze minstens één en waarschijnlijk meerdere doelmannen moeten aantrekken. Dat is niet wat de filosofie bepaalt. Normaal gezien zou er uit de jeugd meer talent moeten voortvloeien, maar momenteel is er enkel Rik Vercauteren en die vertrekt naar Waasland-Beveren. De laatste jaren kwam uit de jeugdopleiding enkel Davy Roef naar boven en die is op weg naar Gent.

Op dit moment zou de eventuele komst van Ten Rouwelaar geen onmiddellijk gevolg hebben voor huidig keeperstrainer Max de Jong, weet HLN. Ten Rouwelaar zou meerdere bevoegdheden krijgen en zou vooral ook voor de doorstroming, opleiding en detectie van jong talent moeten instaan.