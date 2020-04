Kompany heeft een plan voor volgend seizoen, maar niet alle spelers zijn daar gelukkig mee

Anderlecht is reeds individueel aan het trainen, maar dat is gewoon om de spelers fit te houden. Wedstrijdvormen komen er nog niet aan te pas. Vincent Kompany heeft echter een plan voor de zomer waar sommige spelers wel wat problemen mee gaan hebben.

Kompany heeft immers gemerkt dat de voorbereiding van dit seizoen niet optimaal was. Door de grote kern was hij meer bezig met snoeien dan met de fysieke voorbereiding. Dat wil hij komende zomer oplossen door een heel lange voorbereiding in te voeren, weet Het Nieuwsblad.

De spelers zouden een heel korte vakantie krijgen in juni en dan zou de pees er al opgelegd worden. Hij wil een bredere basis leggen om fysiek klaar te zijn voor het volgend seizoen. Daarom ook dat hij zo snel wou herbeginnen trainen op Neerpede.