Het grote probleem van 1B: "Ze investeren niet om in 1B te spelen, wel om zo snel mogelijk naar 1A te stijgen"

Met acht voor één plaatsje in 1A. De clubs uit 1B fulmineren al jaren over de competitieformat, maar krijgen geen gehoor bij de grote clubs. Zelfs nu willen die niet van wijken weten. Nochtans zijn de signalen met clubs in de problemen redelijk groot.

Financieel is het niet dragelijk. "In het eerste jaar krijg je nog een rugzak met wat tv-geld, maar veel stelt dat niet voor”, zegt Paul Van der Schueren van OHL in Het Nieuwsblad. “Vanaf het tweede jaar is het afgelopen en moet je alles afbouwen. In Engeland zie je dat degradanten drie jaar lang zogeheten parachute-betalingen krijgen. Op die manier verloopt de omvorming geleidelijker en kan je makkelijker van dure spelerscontracten afkomen.”

Dan moet er teruggegrepen worden naar buitenlandse investeerder. "Maar die overnemers zijn ook ambitieus", aldus Wim Van Hove van Westerlo. "Ze investeren niet om in 1B te spelen, wel om zo snel mogelijk naar 1A te stijgen. Het probleem is dat er maar plaats is voor één stijger per seizoen.”

“Een ruimere uitwisseling tussen 1A en 1B zou gezonder zijn”, zegt Paul Van der Schueren. “Je moet dan ook de tv-gelden eerlijker verdelen. Het probleem is dat elke ploeg in 1A altijd denkt dat als het gat klein genoeg is, zij niet zullen degraderen. Maar elk jaar is er natuurlijk wel één ploeg bij wie het gebeurt.”