Nieuwe voorzitter van fusie tussen Lokeren en Temse belooft: "Geen verhaal zoals Beerschot en Wilrijk"

Gisteren viel er eindelijk eens goed nieuws uit de bus. Sporting Lokeren heeft een fusiepartner gevonden in SV Temse! Hans Van Duysen wordt de nieuwe voorzitter en belooft dat ze Temse niet gaan opslokken.

Van Duysen is zelf de kleinzoon van Adhemar Goeters, de eerste voorzitter van Sporting Lokeren. "50 jaar geleden werd in ditzelfde stadhuis de fusie tussen Racing en Standaard Lokeren gevierd", zegt hij bij Sporza. "Deze nieuwe fusie kan werken, omdat we in Lokeren een echte voetbalstad zijn."

"Het wordt een echte fusie en geen overname. We zullen Temse dus niet opslokken. Geen verhaal zoals bij Beerschot en Wilrijk bij ons, maar een inclusief verhaal. Ook in Temse zal er voldoende voetbal blijven, vooral voor de jeugd."

We werken in alle rust aan de toekomst

Deze keer gaat er gestaag gewerkt worden aan de weg naar boven. "De ploeg van Temse was al klaar voor volgend jaar, we zien wel of we nog wat versterkingen kunnen bijhalen. Het eerste jaar wordt een overgangsjaar, waarin we een structuur moeten uitbouwen en mensen bij elkaar moeten brengen. Daarna kunnen we hogerop. We werken in alle rust aan de toekomst."