UEFA heeft beslist! Deze Belgische clubs en Europese toppers gaan naar de Champions League bij stopzetting competitie

"UEFA spoort de nationale voetbalbonden aan om de deelnemers aan de Champions League en Europa League 2020/21 te selecteren op basis van sportieve verdiensten in het seizoen 2019/20", deelde UEFA donderdag mee. Geen klassementen dus op basis van UEFA-ranking of de klassementen van vorig seizoen, maar het klassement van dit jaar. Als er niet meer gevoetbald wordt natuurlijk.

The #UEFAExCo today approved a series of guidelines on eligibility for UEFA club competitions in 2020/21.



More information: 👇