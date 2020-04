Het mysterie ontrafeld: waarom speelt Trent Alexander-Arnold met rugnummer 66?

Trent-Alexander Arnold is zich bij Liverpool aan het ontwikkelen tot beste rechtsachter ter wereld. Vreemd genoeg speelt hij niet met het gebruikelijke nummer 2 of een ander laag rugnummer, maar wel met 66. Verantwoordelijke van de nummers, Lee Radcliffe, legt uit hoe dat komt.

"Jonge spelers die van de academie naar de eerste ploeg komen, krijgen altijd hoge nummers", legt Radcliffe uit op de clubwebsite van Liverpool. "Ze mogen niet het idee krijgen dat ze het al gemaakt hebben als ze een keer mee mogen, daarom geven we ze geen lage nummers".

"Het is nu wel vreemd soms om iemand met zo'n hoog rugnummer een trofee te zien winnen, maar Trent is er nu gehecht aan geworden. Meestal vragen de jonge spelers die vast in het team staan een lager nummer aan, maar hij niet", is Radcliffe verrast.

Het wordt alleszins nog moeilijk om nu een ander nummer aan te vragen aangezien het nummer 66 bij de Liverpool-supporters al helemaal ingeburgerd is.