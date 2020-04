KNVB deelt Europese tickets uit, heeft goed én slecht nieuws voor Ajax en velt een bijzonder hard verdict voor tweedeklassers

De kogel is door de kerk in Nederland. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft zich uitgesproken over de degradatie en promotie in de Eredivisie en ook over de Europese tickets.

Na de beslissing van de Nederlandse overheid om geen grote sportevenementen meer toe te laten tot 1 september was het aan de Nederlandse Voetbalbond (KNVB) om zich uit te spreken over de gevolgen van deze jaargang van de Eredivisie. Vrijdagnamiddag viel het verdict over degradatie uit de hoogste klasse. Dit jaar zullen er geen teams uit de Eredivisie naar de tweede klasse degraderen. Dit betekent goed nieuws voor ADO Den Haag en RKC Waalwijk, met achterstand de twee slechtste ploegen in de Eredivisie. In de tweede klasse is er dus slecht nieuws voor Cambuur en De Graafschap, de huidige nummers 1 en 2. Zij hadden door de stopzetting van de competitie gehoopt om rechtstreeks te promoveren. UPDATE: Ook de Europese tickets werden toegewezen. Ajax krijgt het belangrijkste ticket. Hetgeen toegang geeft tot de Champions League. AZ, dat evenveel punten telde, wordt 'veroordeeld' tot voorrondes. De tickets van de Europa League gaan naar Feyenoord, PSV en Willem II. Bekerfinalist Utrecht grijpt naast Europees voetbal. Er werd ook geen kampioen aangeduid.