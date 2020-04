🎥 De drie mooiste herinneringen (en negen doelpunten) van de Rode Duivel met de meeste wedstrijden ooit

Jan Vertonghen blaast op vrijdag 24 april 33 kaarsjes uit. We maken van de gelegenheid gebruik om terug te kijken op drie sleutelmomenten in zijn carrière als Rode Duivel.

Hij was de eerste Belg die de symbolische kaap van 100 bereikte in het nationale elftal, en vandaag staat hij nog steeds aan de top van dit klassement (118 caps). Daarnaast verzamelde hij ook 9 doelpunten, 6 assists en 11 wereldbekerwedstrijden bij de Rode Duivels: op 33-jarige leeftijd heeft Jan Vertonghen een bijzondere plek in de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal. Hier kijken we terug op drie momenten uit zijn carrière bij de Rode Duivels. Een internationale carrière die begon op 2 juni 2007, tijdens een wedstrijd tegen Portugal.

Onvergetelijk en onwaarschijnlijk: het doelpunt dat de fantastische comeback inzette

En we beginnen, natuurlijk, met het doelpunt dat misschien wel het belangrijkste doelpunt uit de hele carrière van Jan Vertonghen zal zijn. Nadat hij zelf het eerste Japanse doelpunt veroorzaakte, zorgde hij zelf voor de ommekeer door de verlossende aansluitingstreffer te maken. In de 68e minuut kopte de verdediger van Tottenham de bal overhoeks binnen. Zo luidde hij de fantastische comeback van de Rode Duivels in tegen Japan in de 1/16 finale van de Wereldbeker.

Het was een kopbal die in de geschiedenis van het Belgische voetbal zal worden opgenomen, ook al was het, zoals Jan Vertonghen meermaals heeft toegegeven, niet de bedoeling om op doel te koppen, maar om de bal terug in de box te brengen. Marouane Fellaini en Nacer Chadli schreven de rest van het verhaal en 12 dagen later verliet 'Super Jan' Rusland met een bronzen medaille om zijn nek.

Vier jaar eerder tegen Zuid-Korea

Maar Jan Vertonghen had het net al eerder gevonden op een WK. Dat was vier jaar eerder, tegen een andere Aziatische tegenstander. In een minder cruciale wedstrijd, want de Rode Duivels waren al gekwalificeerd. Marc Wilmots had wat wijzigingen aan zijn team aangebracht, wat Jan Vertonghen de kapiteinsband opleverde. Met de band om zijn arm zorgde Vertonghen voor het enige doelpunt van de wedstrijd en zo kwalificeerde de Rode Duivels zich met 9 op 9 voor de volgende ronde.

Een kanonskogel om de Rode Duivels op gang te brengen

Naast twee doelpunten op de Wereldbeker, scoorde Jan Vertonghen ook drie doelpunten in de kwalificaties. Zijn doelpunt in Griekenland in september 2017 hielp de Rode Duivels ook om zich te kwalificeren voor het Wereldkampioenschap van 2018.

Maar de vrije trap die hij vijf jaar eerder in Wales scoorde maakte een nog grotere indruk... Vincent Kompany had de score geopend, Vertonghen verzekerde de Belgische overwinning met een stevige pegel. Zo begonnen de Rode Duivels hun kwalificatiecampagne met een mooie overwinning in Cardiff (0-2). De Belgen gingen op dit elan verder: met 26 van de 30 punten domineerden ze hun groep en kwalificeerden ze zich eindelijk voor een groot toernooi, na 12 jaar wachten...

Zijn negen doelpunten voor de Rode Duivels:

Tsjechië-België (3-1), 12/08/2009

België-Azerbeidzjan (4-1), 29/03/2011

België-Nederland (4-2), 15/08/2012

Wales-België (0-2), 7/09/2012

België-Zuid-Korea (1-0), 26/06/2014

België-Italië (3-1), 13/11/2015

Griekenland-België (1-2), 3/09/2017

Bosnië-België (3-4), 7/10/2017

België-Japan (3-2), 2/7/2018