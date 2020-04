Ibrahimovic scoort ook in coronatijden en is kwaad op fans van ex-club: "Niveau van een kleuterklas"

Doelpunten maken zal Zlatan Ibrahimovic wel nooit verloren, corona of niet. De stervoetballer is momenteel in zijn thuisland en onderhoudt zijn conditie bij Hammarby, waar hij deels eigenaar van is. Hij had ook nog een duidelijke boodschap voor de supporters van Malmö.

Ibrahimovic bezit 25 procent van de aandelen van Hammarby. De aanvaller besloot ook mee te doen in een oefenwedstrijd van de Zweedse club en... scoorde uiteraard. Dat Ibrahimovic zich inkocht bij Hammarby, zette kwaad bloed bij de fans van zijn ex-ploeg Malmö. Die beschadigden zijn standbeeld dat voor het stadion van Malmö staat. "Een schande, maar ik ben niet geschokt. Zulke mensen doen dat gewoon om in de media te komen, het is het niveau van een kleuterklas.", veroordeelt Zlatan hen in een gesprek met broadcaster Dplay. "Andere dingen zijn belangrijker. Het gaat over corona, gezondheid. Ik weet wat ik heb bijgedragen." Aangezien hij een contract heeft tot juni bij AC Milan, is het vooral uitkijken naar wat er gaat gebeuren met de Serie A. "Ik wil zolang mogelijk voetballen, maar we zullen zien wat er gebeurt."