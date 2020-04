Hakt Spanje als eerste de knoop door? "Al zeker tot 2021 géén fans meer in het stadion"

De coronacrisis houdt de voetbalwereld in een wurggreep. Toch willen de meeste competities zo snel mogelijk opnieuw opstarten. Spanje lijkt nu al te beslissen over de komende maanden.

Het is Jaume Roures die met het nieuws naar buiten is gekomen. De CEO van MediaPro (Spaanse rechtenhouder, nvdr.) had enkele gesprekken met de Spaanse voetbalbond en regering.

"Er zal pas opnieuw voor publiek worden gespeeld als er een vaccin is", klinkt het in de Spaanse kranten. "Dat wil zeggen dat we in 2020 al zeker geen fans in het stadion zullen toelaten. Wellicht wordt dit doorgetrokken voor een deel van 2021."