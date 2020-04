'Algemene Vergadering Pro League gaat door, weliswaar zonder stemming omtrent stopzetting competitie.'

De Pro League wachtte de beslissing van de Veiligheidsraad van vrijdag af vooraleer een definitieve beslissing te nemen over het al dan niet definitief stopzetten van de competitie. De Veiligheidsraad stelde zijn beslissing echter met een week uit.

De persconferentie van de Veiligheidsraad leverde een storm aan reacties en een heleboel vragen op. Wat betreft sportmanifestaties, klonk het dat er volgende week een beslissing zal worden genomen. Punt aan de lijn.

En zo zit de Pro League met de handen in het haar. In de Algemene Vergadering van maandag, die wel degelijk zal doorgaan, wilde men een stemming organiseren over een eventuele definitieve stopzetting van de competitie. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat had eerder voorgesteld om dan ook maar de Algemene Vergadering uit te stellen, maar krijgt geen gehoor.

Mehdi Bayat hoopt volgende week wel degelijk antwoorden te krijgen. "Ik besef dat voetbal geen prioriteit is. Maar we zullen komende week terug contact opnemen met enkele politieke instanties. Ik verwacht tegen dan wel duidelijkheid", tekende HLN op.