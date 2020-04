Club Brugge is momenteel uniek in België: "Wij vroegen van hen om de beste van België te zijn, dan is het nu onze voornaamste plicht om er voor hen te staan"

Elke club in België heeft maatregelen genomen door het stilliggen van de competitie: spelers moeten loon inleveren, werknemers worden op technische werkloosheid gezet... Behalve bij Club Brugge, daar wordt iedereen nog vol betaald.

Alle 125 werknemers krijgen hun volledig loon. "Kijk, we vragen altijd heel veel van onze medewerkers. In het pre-coronatijdperk verlangden we van hen dat ze in hun job de beste van België waren, dat ze iets extra's gaven. Wel, dan is het als bedrijf onze voornaamste plicht om er in moeilijke momenten te staan en een team te blijven", verklaart Club bij HLN.

"We gaan er alles aan doen en keihard werken om iedereen dan ook zo lang mogelijk voor de volle honderd procent te blijven doorbetalen."

Als dit lang duurt zal ook Club uiteraard onder druk komen te staan. Daarom staken ze ook hun licht al op in het buitenland. Ze vroegen onder meer aan Ajax hoe ze hun budgettering voor volgend seizoen gaan rondkrijgen. De abonnementenverkoop bij blauw-zwart is intussen immers ook op 8.000 blijven steken...