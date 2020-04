Beerschot-kapitein Vanhamel geeft meer uitleg: "In 1A niet gewoon tevreden zijn met het behoud!"

Morgen komt er een groot interview met Mike Vanhamel op de site van Beerschot waarin hij waarschijnlijk wel dieper zal ingaan op zijn contractverlenging en de interesse van Anderlecht. Hierbij al een voorsmaakje...

Vanhamel wou geen tweede viool gaan spelen en Beerschot kon hem ook verleiden met hun project. "Het is natuurlijk altijd moeilijk om zoiets te materialiseren. Je kan zeggen 'ik wil titels winnen', maar ja... Ik hoop dat we naar 1A gaan en als dat zo is, moeten we ons niet enkel toeleggen op het behoud."

Hoe hoog zou Beerschot dan mogen mikken? "We moeten doelen vooropstellen. Gaan we die allemaal halen? Waarschijnlijk niet, maar ik ben een geboren winnaar. Ik sta elke wedstrijd op het veld om te winnen."