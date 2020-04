Ronaldinho blikt terug op zijn arrestatie en gevangenschap in Paraguay: "We waren compleet verrast"

De Braziliaan werd in Paraguay samen met zijn broer opgesloten, nadat hij met valse identiteitspapieren werd gearresteerd.

Ronaldinho werd begin april door de Paraguayaanse justitie vrijgelaten, maar hij blijft onder gerechtelijk toezicht in een hotel in Asunción. De ex-speler van FC Barcelona blikt nu terug op zijn arrestatie en zijn gevangenschap.

"We waren compleet verrast toen we erachter kwamen dat de documenten niet legaal waren," zei het voormalige voetbalicoon tegen ABC Color. "Vanaf dat moment was het onze bedoeling om met de rechtbanken samen te werken om het op te lossen. We hebben alles uitgelegd aan justitie en we hebben alles geleverd wat ze ons vroegen."

Vervolgens sprak hij over zijn reactie toen hij hoorde van zijn gevangenisstraf. "Het was een harde klap, ik had nooit gedacht dat ik door zo'n situatie zou gaan. Mijn hele leven heb ik geprobeerd het hoogste niveau te bereiken en mensen vreugde te brengen door middel van voetbal. Onze vlucht stond gepland op zaterdag 7 maart, om 3 uur 's nachts, om terug te keren voor de verjaardag van mijn zoon. Ik weet niet wat er daarna is gebeurd. Alle mensen die ik in de gevangenis heb ontmoet, hebben mij met vriendelijkheid ontvangen. Voetbal spelen, handtekeningen zetten, foto's maken, het hoort bij mijn leven. Er is geen reden om te stoppen, vooral niet voor mensen die een moeilijke tijd doormaken zoals ik."

"Het eerste wat ik zal doen als dit alles voorbij is, is mijn moeder knuffelen die thuis moeilijke dagen doormaakt sinds het begin van het coronavirus. Dan moet ik de gevolgen van deze situatie onder ogen zien en met geloof en moed doorgaan," concludeerde Ronaldinho.