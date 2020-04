Beslissing Franse regering kan onrechtstreeks ook gevolgen hebben voor Pro League

De Franse premier Édouard Philippe maakte vandaag bekend dat er ten vroegste begin augustus weer gevoetbald mag worden. Goed nieuws voor de aanhangers binnen de Pro League om er ook mee te stoppen? Waarschijnlijk wel, want de Veiligheidsraad zal het zeker meenemen in zijn beslissing.

De Franse regering heeft er de stekker uitgetrokken terwijl men in Frankrijk eigenlijk nog hoopte om het seizoen af te werken. In België wil de meerderheid van de clubs (om diverse redenen) ermee stoppen. De K11 heeft geen zin om play-off 2 af te werken en ook de gezondheidsrisico's spelen mee... De Veiligheidsraad wou tot nu toe nog geen advies/beslissing nemen over de profcompetities, maar nu ze er in onze buurlanden de brui aan geven, zou dat wel eens tegen vrijdag al veranderd kunnen zijn.

Met Nederland en Frankrijk zijn de landen die ons insluiten al overstag gegaan. Duitsland wil wel nog spelen, in mei zelfs, maar dat valt ook nog af te wachten wat de politiek daar zal beslissen. Premier Wilmès en haar voorlopige regering luisterden vorige keer ook goed naar de boodschap die Frans president Macron bracht en baseerden daar deels hun beslissing voor de lockdown op.

Bij sommige voorzitters leeft de hoop dat dit de doorslag geeft voor de Veiligheidsraad. Dat er vrijdag dus duidelijk nieuws komt en dat er verder kan gediscussieerd worden over de competitieformat. Enkel Antwerp staat nog achter een competitiehervatting, maar de Pro League wil zelf de beslissing niet nemen...