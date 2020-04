"De Vries heeft erom gevraagd, maar niemand had Lokeren kunnen redden"

Louis De Vries is tegenwoordig staatsvijand nummer één in Lokeren en omstreken. De voorzitter van wijlen Sporting Lokeren liet de club op enkele maanden tijd failliet gaan. Marc Degryse is er echter van overtuigd dat hij vol goede bedoelingen zat.

“Het is op een fiasco uitgedraaid”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Louis De Vries is een dromer. Hij is niet genoeg met de financiën bezig geweest. In de muziekwereldje en in het boksen lukte het wel, maar de voetbalwereld is een andere zaak.”

Degryse vindt niet dat enkel De Vries schuldig is aan de teloorgang van de Tricolores. “Met die communicatie heeft hij er wel om gevraagd. Terwijl niemand Lokeren had kunnen redden. Hopelijk heeft hij zijn les geleerd en gaat hij nu van zijn oude dag genieten.”