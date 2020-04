Michel D'Hooghe denkt al aan oplossingen als er weer gevoetbald kan worden: "Moet spuwen bestraft worden met geel?"

Als het aan Michel D'Hooghe ligt dan wordt er de komende weken nog niet gevoetbald. Dat liet de voorzitter van het medische comité van de FIFA dinsdag in de Britse media verstaan.

"Ik stel voor om de komende weken competitief voetbal nog te mijden", liet Michel D'Hooghe verstaan bij BBC. "Aan voetballen is een risico verbonden en de consequenties zijn niet te onderschatten. Het gaat om leven en dood en daarom vraag ik iedereen om alles zeer goed te voerwegen voor er weer gespeeld wordt."

Als er bij het begin van volgend seizoen nog geen vaccin is, dan blijft voetballen een risico voor verspreiding van het virus. Volgens D'Hooghe moet er nagedacht worden om hygiënische regels in te voeren.

"Hoe direct contact vermijden, dat is de vraag", was de grootste zorg van de voormalige voorzitter van Club Brugge. Maar er zijn nog andere zaken. "Neem nu speken. Speeksel op de grond kan risico's inhouden. Moet er straks geel worden gegeven voor een speler die spuwt"n vroeg hij zich ten slotte af bij the Telegraph.