Kreunend onder de financiële druk: Zulte Waregem zet Larin en andere sterkhouders in de etalage

Zulte Waregem voelt de coronacrisis in de portefeuille en moet de tering naar de nering zetten. Om het budget voor volgend seizoen in orde te brengen moeten uitgaande transfers geld in de lade brengen.

Om aan financiële middelen te geraken voor volgend seizoen is Zulte Waregem bereid om enkele spelers in de etalage te zetten, schreef Het Nieuwsblad woensdagochtend. Het gaat om Omar Govea en het jonge talent Abdoulaye Sissako. Daarnaast wordt ook Saido Berahino te koop gezet. De carrière van de aanvaller zat in het slop maar bij Essevee bewees hij dat hij nog niet is afgeschreven. De club versterkte zich deze winter nog in het aanvallend compartiment met Jelle Vossen. Wat er met Cyle Larin gaat gebeuren valt nog af te wachten. Hij is geen eigendom van Zulte Waregem. Hij wordt gehuurd van Besiktas en kan voor minder dan 2,5 miljoen euro een definitieve transfer maken. Maar kan de club hem in tijden van corona voor een meerwaarde verkopen?