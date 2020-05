Haaland reageert voor het eerst op haantjesgedrag Neymar en co

Erling Haaland speelde zich in een mum van tijd in alle harten van de Borussia Dortmund-fans. De jonge Noorse sensatie wist zich meteen aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en scoorde ook in Dortmund het ene na het andere doelpunt.

Dat gaat meestal gepaard met een aparte viering. Haaland zet zich neer en doet aan meditatie. De manier waarop Haaland zijn doelpunten vierde ging meteen de wereld rond. Ook in de wedstrijd tegen PSG, waarin Haaland zowat op zijn eentje de zege over de streep trok, liet Haaland zich opmerken met zijn aparte viering. Dat was niet naar de zin van de PSG-spelers. Toen PSG in de terugwedstrijd toch nog de kwalificatie afdwong vonden de spelers het nodig om de viering te imiteren. Er was enorm veel te doen om het gedrag van de PSG-spelers. Haaland laat het echter allemaal aan zich passeren. "Ze hebben mij het belang doen beseffen van zelfreflectie. Het is belangrijk om over alles te reflecteren. Dus in dat aspect ben ik hen dankbaar."