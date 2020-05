Voorzitter Beerschot komt met update over contractbesprekingen met succescoach Losada

Hernan Losada is er in geslaagd de periodetitel binnen te halen sinds hij overnam in oktober. Ook de eerste wedstrijd in de strijd om promotie tegen OH Leuven bracht hij met zijn troepen tot een goed einde.

Zoals het er nu naar uitziet zal Beerschot volgend seizoen in 1A aantreden. En als het van voorzitter Francis Vranken afhangt, dan zal dat ook gebeuren met Losada aan het hoofd. De Argentijn heeft zelf al aangegeven aan te willen blijven als hoofdcoach en Beerschot wil hem dan ook een nieuw contract voorschotelen. "Wij zijn enorm tevreden over het werk van Hernan. Hij is enorm begaan met onze club. Zo stelde hij al enkele wensen qua infrustructuur voor. Hernan is een ambitieuze coach." Het lijkt dus niet lang meer te duren vooraleer de club naar buiten zal komen met contractnieuws. "Het lijkt ons niet meer dan logisch dat we zijn huidig contract willen omzetten. We hebben al een eerste goed gesprek gehad en ik verwacht dat binnen nu en enkele weken alles ook op papier gezet zal worden."