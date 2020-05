🎥 Exact drie jaar geleden pakte Beerschot-Wilrijk de titel na onwaarschijnlijke slotfase

Op dit moment wacht Beerschot vol ongeduld af of het volgend seizoen al dan niet weer zijn opwachting mag maken in 1A. Het zou straf zijn, want vijf seizoenen geleden begon Beerschot-Wilrijk aan zijn opmars in eerste provinciale. Drie jaar geleden pakten de Ratten de titel in derde klasse, en hoe!

Beerschot-Wilrijk pakte in zijn eerste twee seizoenen de titel en belandde in derde klasse. Daarin begonnen de Ratten aan de slotspeeldag als leider, op basis van een beter doelpuntensaldo dan Oosterzonen. Oosterzonen won in Diegem, waardoor Beerschot-Wilrijk in eigen huis moest winnen tegen Bocholt om de titel over de streep te trekken.

Meer dan 11500 toeschouwers op het Kiel kregen een zenuwslopende pot voetbal te zien. Dennis Van Wijk moest toekijken hoe zijn jongens maar geen gaten konden vinden in de Limburgse defensie. Tot diep in blessuretijd. Niemand minder dan Hernan Losada zwiepte de bal nog eens voor doel. Jimmy Fockaert, die onder meer voor Hoogstraten blindelings de weg naar doel vond, knikte de bal in de hoek.

De uitbarsting van vreugde was immens, zoals uit onderstaande beelden blijkt. Beerschot-Wilrijk, dat al zeker was van de promotie naar de Superliga Amateurs, kroonde zich zo in extremis nog tot kampioen.