Pech voor Antwerp! UEFA geeft richtlijn voor Europees ticket bij niet gespeelde bekerfinale

In België moet er nog beslist worden of de competitie wordt afgewerkt en, zo niet, hoe de Europese tickets worden verdeeld. In Nederland werd die knoop al wel doorgehakt en daar houdt de UEFA de situatie nauwlettend in de gaten.

In Nederland waren de bekerfinalisten -Feyenoord en Utrecht- al bekend, maar kon de finale niet gespeeld worden door de coronacrisis. Een vergelijkbare situatie met België, waar Antwerp en Club Brugge het in maart tegen elkaar hadden moeten opnemen. De UEFA schrijft nu voor dat er voor de verdeling van het Europees ticket van een niet gespeelde bekerfinale naar de prestaties in de competitie moet worden gekeken. Naar het klassement dus. Het rechtstreekse ticket voor de Europa League moet gaan naar de hoogst genoteerde club die geen recht heeft op de Champions League. Goed nieuws voor Charleroi In Nederland is dat Feyenoord, zoals de KNVB ook al eerder heeft besloten. Utrecht grijpt zo als zesde in de stand én bekerfinalist naast Europees voetbal en daar gaat de club niet mee akkoord. In België zou het betekenen dat, als er niet meer wordt gevoetbald, het Europees ticket voor de bekerwinnaar naar de derde in de stand gaat. Charleroi dus en niet bekerfinalist Antwerp.