RETRO: 1993: Beloftevolle selectie Zambia komt abrupt om het leven, Anderlecht-speler ontsnapt

In de loop van de voorbije decennia zijn er tal van vliegrampen geweest waarbij voetbalteams betrokken waren. In deze reeks gaan we dieper in op enkele van deze tragische ongelukken. Vandaag: de vliegramp van 1993, waarbij Zambia een hele voetbalgeneratie verloor.

In het begin van de jaren '90 is Zambia een voetballand in opmars. Ze waren dicht bij kwalificatie voor het WK 1990 in Italië, maar redden het net niet. Na een goede start van de kwalificatiecampagne voor het WK 1994 in de Verenigde Staten, maakten De Chipolopolo zich op voor de verplaatsing naar Senegal. Tijdens deze vlucht ging het grondig mis.

Vlak na het opstijgen in Libreville (Gabon), waar een tussenstop gemaakt werd, begaf een van de twee motoren het. De piloot beging, al dan niet oververmoeid, een immense fout. Hij schakelde de verkeerde motor uit en verloor de controle over het toestel. Het vliegtuig stortte ongenadig de Atlantische Oceaan in. De dertig inzittenden, waarvan achttien spelers, hadden geen schijn van kans.

Exactly today 1993 marks the 27th anniversary of the plane crash off the coast of Gabon🇬🇦 in which the "Chipolopolo" Zambia🇿🇲 National team perished as they were traveling to Senegal🇸🇳 for a 1994 #FIFAWorldCup qualifier. pic.twitter.com/kKIOTopAFc — FAVOUR ITUA (@SportPaparazzi1) April 27, 2020

Kalusha Bwalya en Charly Musonda ontsnappen

Kalusha Bwalya, die nog voor Cercle Brugge uitkwam en in 1993 voor PSV uitkwam, zat niet in het vliegtuig. De grote ster van het Zambiaanse voetbal zou pas later afreizen naar Senegel.

Ook Anderlecht-speler Charly Musonda ontsnapte aan dit drama. En dat heeft hij aan een man te danken: Michel Verschueren. Musonda was pas teruggekeerd na een knieblessure, maar werd toch al geselecteerd door de Zambiaanse bondscoach. 'Mister Michel' vond het echter nog te vroeg om hem interlands te laten spelen en stelde zijn veto, waardoor Musonda in Brussel achterbleef. Een speciale vriendschap ontstond tussen deze twee.

Toeval bestaat (niet?)

Na jaren van sportieve malaise krabbelde Zambia stilaan terug recht. Met als moment de gloire 2012. Underdog Zambia won de finale van de Africa Cup tegen het grote Ivoorkust, waarin sterren als Drogba, Touré en Gervinho speelden. Dat deed het 18 jaar na de tragische crash waarbij 18 spelers om het leven kwamen. Zambia won na... 18 strafschoppen. Ook dit nog: de finale werd gespeeld in... Libreville, op amper enkele 100 meters afstand van waar het toestel neerstortte. Een heerlijke speling van het lot?