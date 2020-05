Zulte Waregem kijkt de kat uit de boom, maar toekomst van Lokeren-lichtpunt lijkt toch in Eerste Klasse te gaan liggen

Het jachtseizoen is geopend in Lokeren. Na het faillisement van de Waaslanders kunnen de spelers transfervrij overgenomen worden. Uiterst interessant in coronatijden, bovendien loopt er wel nog wat lekkers rond in Lokeren.

De jeugd van Lokeren wordt ondertussen al lustig leeggeroofd, maar van het eerste elftal liet enkel Gil Van Moerzeke al weten mee te verhuizen naar het nieuwe project met Temse in de Tweede Amateurklasse. Yusuf Lawal mag hoogstwaarschijnlijk iets hoger mikken. De flankaanvaller is volgens ScoreNigeria aangeboden bij Zulte Waregem. Door het coronavirus werd er nog geen beslissing genomen aan de Gaverbeek, maar ook enkele andere eersteklassers snuffelden al aan de 22-jarige.