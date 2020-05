'Crystal Palace en West Ham willen Batshuayi, maar Rode Duivel kiest voor nieuwe start en keert terug naar oude nest'

West Ham United heeft zich al gemeld bij Chelsea FC voor Michy Batshuayi. Al staan de geïnteresseerde clubs in de rij. Al lijkt het ook een realistische optie dat de Rode Duivel de Premier League laat voor wat het is.

Het is inmiddels zeker dat Michy Batshuayi vertrekt bij Chelsea FC. Het avontuur van Batsman in Londen was nooit een succes. Bovendien wil de aanvaller het EK niet in gevaar brengen door nog een seizoen op de bank of tribune door te brengen.

De interesse van West Ham United was al langer duidelijk, maar ook Crystal Palace ligt op de loer. The Eagles huurden Batshuayi vorig seizoen nog van Chelsea. De Rode Duivel verkoos vervolgens om opnieuw zijn kans te wagen op Stamford Bridge.

Maar ook Olympique Marseille heeft zich gemeld. En daar heeft Batsman oren naar. Het Stade Vélodrome was de eerste buitenlandse halte voor de voormalige aanvaller van Standard. Hij kan er zijn carrière herlanceren.