Wat de Pro League ook beslist: als we naar onze buurlanden kijken weten we dat het flink zal bliksemen

Voor 25 mei moet de Pro League aan de UEFA laten weten of het seizoen in België nog wordt afgewerkt. Wat er ook wordt beslist, niet iedereen zal tevreden zijn met de uitkomst en de kritiek zal enorm zijn.

Die les kunnen we nu al trekken als we naar onze aangrenzende landen, Frankrijk en Nederland, kijken, waar alles al in een definitieve plooi is gevallen. De twee landen kozen voor verschillende oplossingen en het protest is in beide landen gigantisch.

In Nederland werd er geen kampioen uitgeroepen en ook geen degradant. Het gevolg: Cambuur en De Graafschap, de twee ploegen die met een flinke voorsprong op promotieplaatsen stonden in tweede klasse, zijn woest. Bekerfinalist en zesde in de rangschikking Utrecht onderneemt zelfs juridische stappen nadat het naast een Europees ticket greep.

Ook bij onze zuiderburen is het protest groot. Niet bij PSG, want zij werden uitgeroepen tot landskampioen, maar wel bij Amiens en Toulouse. In tegenstelling tot de Eredivisie zijn er in Frankrijk wel degradanten. Met nog 10 speeldagen op het programma was er nog veel mogelijk onderaan in de stand. Tot grote woede van Luka Elsner, ex-Union en nu Amiens.

Wat er straks ook beslist wordt in België, zelfs doorspelen, er zullen partijen benadeeld zijn en er zullen ook juridische stappen volgen.