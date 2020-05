CEO Anderlecht schuift schuld van einde samenwerking met BNP van zich af: "Is iets van voor mijn tijd"

Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht, heeft bij Sporza gereageerd op het einde van de samenwerking tussen de club en de bank BNP Paribas-Fortis. Hij is er zeker van dat beide partners niet over één nacht ijs zijn gegaan.

"Het initiatief komt vanuit de bank, maar er is veel beslist voor mijn tijd. Beide partners hebben de situatie geëvalueerd en zijn dan in gesprek gegaan met elkaar. Ik denk wel dat beide partijen niet over één nacht ijs zijn gegaan en na een wijze discussie tot deze conclusie zijn gekomen", reageert Van Eetvelt. "Het moment had ooit eens moeten komen, maar voor beide partijen is dit geen leuk moment", gaat hij verder.

"Komen en gaan van partners is permanent gegeven in het voetbal"

Naast BNP komt er ook een einde aan de samenwerking tussen Anderlecht en Proximus. Ze moeten bij Anderlecht dus op zoek gaan naar enkele grote sponsers. "Maar er is geen paniek. Het komen en gaan van partners is een permanent gegeven in het voetbal. We moeten als club altijd naar alternatieven kijken en behoedzaam zijn", is Van Eetvelt zeker van de zaak.

"Het economisch effect van het coronavirus gaat heel lang duren"

Op de korte termijn hebben de clubs nog niet veel last van de gevolgen van de coronavirus denkt Van Eetvelt. "Maar in de toekomst zullen we de gevolgen wel zien en het effect van het coronavirus op de economie zal heel lang duren. Diegene die zich het beste voorbereiden, hebben het meeste kans om erdoor te komen. En daar zijn we mee Anderlecht al vanaf het begin mee bezig."