Club Brugge krijgt in strijd om nieuwe linksachter af te rekenen met concurrentie van Napoli

Aangezien het nog niet zeker is of Club Brugge ook volgend seizoen zal beschikken over Eduard Sobol, is de club al op zoek naar alternatieven. Een van de opties is de Poolse linksachter Michal Krabownik.

Al lijkt Club Brugge te zullen moeten afrekenen met stevige concurrentie, want naast PSV en Sporting Lissabon toont nu ook de Italiaanse topclub Napoli interesse in de verdediger. Italiaanse media berichtten eerder al over contact tussen de makelaar en Napoli. Napoli zou gevraagd hebben naar de financiële voorwaarden van de deal. Club Brugge had alvast gehoopt de 19-jarige Pool voor zo'n zes miljoen euro binnen te halen, maar door de vele interesse zou Legia Warschau ondertussen al minimum 10 miljoen euro willen.