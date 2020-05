Geen positieve tests meer bij probleemgeval FC Köln, Bundesliga stap dichter bij hervatting

In Duitsland werden spelers volop getest op het coronavirus om de Bundesliga weer te kunnen opstarten. In het voorbije weekend waren er bij FC Köln twee positieve gevallen in de spelersgroep, maar er is geen sprake van verspreiding bij de spelers.

Twee positieve spelers van FC Köln en een verzorger, dat was het verdict na coronatesten bij de Duitse club het voorbije weekend. Het leidde tot ongerustheid bij Birger Verstraete en het bracht de mogelijke hervatting van de Bundesliga in het gedrang. De drie positieve gevallen bij de club werden geïsoleerd en er mocht ook niet meer getraind worden. Pas als er bij de twee volgende tests, de laatste was zondag, geen positieve gevallen meer zijn, dan mag er weer getraind worden. Snel heropstart? De nieuwe test brachten alleen maar negatieve gevallen aan het licht, waardoor de spelersgroep maandag de training weer kan hervatten. De Bundesliga wil zo snel mogelijk de draad weer oppikken om nog voor 30 juni, het officiële einde van het seizoen, alles af te ronden.