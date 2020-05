Nieuwe eigenaar KVO belooft: "Wij worden de interessantste investeerders in het Belgische voetbal!"

Vandaag komt KV Oostende voor het BAS om zijn licentie te verdedigen. De nieuwe grote baas van de club, Paul Conway, stelt de supporters gerust: "Alle struikelblokken zijn weg!"

De proflicentie zou vandaag in orde moeten komen voor het BAS. Dat is toch wat de nieuwe Amerikaanse eigenaar, Paul Conway, beweert. "Ik verwacht dat wel. Alle struikelblokken zijn weg. We deden de kapitaalsverhoging om KVO te redden, er is een deal met schuldeiser Marc Coucke... Meer nog, ik durf te zeggen dat wij de interessantste investeerders in het Belgische voetbal worden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Weet u, bepaalde investeerders uit onze groep, Randy Frankel en Michael Kalt van Partners Path, hebben ook een hand in de Amerikaanse baseballclub Tampa Bay Rays. Die club wordt correct gerund waardoor haar waarde 1 miljard dollar is. Dat is meer dan alle Belgische voetbalclubs samen. Wij zijn geen kleine speler, hé.”

Maar waarom investeren in een kleine Belgische club? “Omdat we veel potentieel zien: de locatie, de competitie… Alleen maken veel investeerders de fout dat ze direct willen meestrijden voor de prijzen, waardoor ze risico's nemen. Ik kan nu al zeggen: bij KVO is play-off 1 niet het doel de eerste vier à vijf jaar. Ons eerste objectief is een budget in evenwicht en de club professionaliseren. Wij gaan nooit de hoogste transferprijzen of lonen betalen, maar stellen een jonge offensieve ploeg samen vol spelers die elders ondergewaardeerd worden. Goeie spelers vind je overal, daarvoor hebben we wetenschappelijke modellen."