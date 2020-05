Aster Vranckx en ander Mechels goudhaantje in de belangstelling bij Man City

Manchester City is gecharmeerd door twee jonge talenten van KV Mechelen: Aster Vranckx en Issa Kaboré.

KV Mechelen kreeg hoog bezoek in het AFAS-stadion Achter de Kazerne. In februari was Manchester City aanwezig en de Engelse topclub zat er niet om van de match te genieten. Ze keken met een vergrootglas naar Aster Vranckx en Issa Kaboré.

Volgens Gazet van Antwerpen zou de werkgever van Manchester City erg gecharmeerd zijn en bekijken of het een move zal maken voor Vranckx (17) en Kaboré (18). De middenvelder en de rechtsachter passen in de plannen van Malinwa voor volgend seizoen, al zou de club volgens dezelfde krant niet nee zeggen tegen een monsterbod vanuit Engeland.