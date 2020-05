Liverpool moet op zoek naar oplossing voor overbodige Karius: springt Anderlecht in de dans?

Simon Mignolet trok vorige zomer de deur van Anfield Road achter zich dicht en koos voor een binnenlands avontuur Club Brugge. Kiest zijn voormalige concurrent Loris Karius binnenkort ook voor de Belgische competitie?

Liverpool-keeper Loris Karius werd in de zomer van 2018 voor twee jaar aan het Turkse Besiktas verhuurd. Hij of Simon Mignolet moest plaatsruimen voor Alisson Becker en de andere moest een jaartje bankzitten bij de Reds. Mignolet verkommerde op de bank en trok na een jaar naar Club Brugge. Karius is nu iets vroeger dan verwacht terug van Besiktas.

Wantbetalingen, meldde de Duitse doelman op sociale media. Zijn huurovereenkomst werd vroegtijdig stopgezet, maar er verandert weinig aan zijn situatie. De 26-jarige doelman is nog steeds overbodig bij Liverpool.

Springt Anderlecht in de dans?

Karius werd de voorbije maanden bij Anderlecht geciteerd en zou een interessante optie kunnen zijn als Hendrik Van Crombrugge voor veel geld verkocht kan worden. Een nieuwe uitleenbeurt door de Reds is een optie of een definitieve aankoop. Volgens het gespecialiseerde Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 3,2 miljoen euro, al kan de coronacrisis nog voor een flinke daling van de marktprijzen zorgen.