Waarom KV Oostende nog niet helemaal zeker is van een proflicentie

Op maandag 4 mei verscheen KV Oostende voor het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). De kustploeg dacht de problemen die de licentiecommissie voor volgend seizoen zag te hebben opgelost, maar dat was niet helemaal het geval.

Voor KV Oostende kwam het dan ook hard aan dat de proflicentie voor volgend seizoen maandagavond niet binnen was. Het probleem: de kapitaalsverhoging die de Amerikaanse overnemer PMG zal doorvoeren had er voor de zitting al moeten zijn, schrijft Het Laatste Nieuws.

Bange dagen aan de kust

Dat had de kustploeg niet zien aankomen en daarom duurde de zitting langer dan verwacht. PMG zou die verhoging pas op 15 mei doorvoeren, maar zal dat nu iets vroeger moeten doen. Op 10 mei wil het BAS alle zaken hebben afgehandeld.

KVO had veel huiswerk in de aanloop naar deze zitting. Het moest kapitaal vinden om garant te staan voor de schulden aan Marc Coucke en om de continuïteit te garanderen. De club bracht dat in orde, maar dus niet op tijd. Het zijn met andere woorden bange dagen aan de Belgische kust.