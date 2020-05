AS Roma zit met serieuze problemen: 'Romeinen hebben nú geld nodig, maar overnemer is met noorderzon verdwenen'

AS Roma zit in de problemen. De Italiaanse traditieclub stond op het punt om overgenomen te worden, maar de investeerder is met de noorderzon vertrokken. En de huidige eigenaar heeft geen zin om nog veel geld in de club te pompen.

De deal was eind december zo goed als rond. Dan Friedkin zou met zijn bedrijf The Friedkin Group zo’n 780 miljoen euro neertellen voor AS Roma. De Amerikaanse miljardair vertrok bij de start van de coronacrisis en liet niets meer van zich horen. En dat is een probleem. Corriere dello Sport weet dat de Romeinen voor het einde van de maand twintig miljoen euro nodig hebben om de club liquide te houden. James Pallotta - de huidige eigenaar - is niet van plan om dat op te hoesten. Move van investeerder? Vooral omdat er in de verdwijning van Friedkin een zakelijke move wordt gezien. De Amerikaan zou op die manier de prijs willen drukken en AS Roma voor een lager bedrag op de kop willen tikken. En het lijkt stilaan te lukken ook...