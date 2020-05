KBVB reageert ook op beslissing BAS omtrent Moeskroen: "Wachten af om verdere stappen te ondernemen"

De KBVB heeft zijn ongenoegen uitgesproken over de beslissing van het BAS. De voetbalbond kent het dossier uiteraard heel goed en laat weten dat ze het er niet mee eens zijn.

"De KBVB heeft kennis genomen van de beslissing van het BAS om aan Moeskroen een licentie toe te kennen. Op basis van het dossier is de KBVB het principieel oneens met deze beslissing."

"We wachten de motivering van de beslissing af die we uiterlijk binnen 10 dagen van het BAS dienen te ontvangen om eventuele verdere stappen te overwegen. We zullen ondertussen geen verdere commentaar geven."