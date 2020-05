Liverpool-verdediger Andy Robertson beleefde nachtmerries: "Eden Hazard heeft me belachelijk gemaakt"

Menig verdediger in de Premier League zal blij zijn dat Eden Hazard naar Spanje is vertrokken. Hem afstoppen is immers geen eenvoudige klus. Een verdediger van Liverpool stelde ooit eens zijn carrière in vraag toen hij werd weggespeeld door onze landgenoot.

Andy Robertson kwam tussen 2014 en 2017 uit voor Hull City en van daaruit versierde hij zijn toptransfer naar Liverpool. Daar ontpopte hij zich tot een van de beste backs ter wereld en nu boezemt hij elke tegenstander angst in. In het seizoen 2014/15 waren de rollen nog omgekeerd.

"Toen moest ik op Eden Hazard verdedigen. Dat was in het jaar dat hij tot 'Speler van het Jaar' werd verkozen in de Premier League. Hij verslond met ter plekke in Stamford Bridge. Belachelijk gemaakt", sprak Robertson klare taal in de podcast van Peter Crouch. "Ik dacht dat ik die match nooit te boven zou komen. Gelukkig is het me toch gelukt."

Adama Traoré

Ook dit seizoen beleefde Robertson zo'n match. "Adama Traoré heeft me ook sterren laten zien, om eerlijk te zijn. Ik denk dat hij de meeste verdedigers in de Premier League 15 yards (13 meter) voorsprong kan geven en nog zou hij ze bijhalen in een sprint", besloot de Schotse linksachter.