Ryan Babel ontketent heuse twitterrel met boekentip

Ryan Babel krijgt het erg zwaar te verduren op de sociale media. Reden: een op het eerste zicht onschuldige boekentip.

Het boek dat hij aanprijst geeft tips over hoe je op een legale manier zo min mogelijk belastingen moet betalen. An sich weinig mis mee, al is het wel enigzins cynisch dat een miljonair als Babel, die onder meer bij Liverpool zijn bankrekening spekte, hiermee op de proppen komt.

"Haat jij het ook om belastingen te betalen? Ik alvast wel", schrijft Babel, die voor Ajax uitkomt, op zijn Instagram.

Niets mis volgens de ene, erg dom volgens anderen. Hoe dan ook is het op zijn zachtst gezegd een slechte timing, om in volle coronacrisis, hiermee naar buiten te komen.