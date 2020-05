Twaalf jaar geleden nog Jupiler Pro League, volgend seizoen wacht Tweede Amateur : "Toch kijken we toekomst met ambitie tegemoet"

Tubeke, het nummer 15 uit Eerste Amateur, is er voor het BAS niet in geslaagd zijn licentie voor volgend seizoen te behalen. Hierdoor zijn ze zeker van degradatie naar Tweede Amateur.

Bij de stopzetting van de competitie stond Tubeke op een vijftiende plaats, die 'goed' was voor degradatie naar Tweede Amateur. De ploeg, die in het seizoen 2008-2009 nog in de hoogste klasse speelde, wilde alsnog de licentie aanvragen om zo aanspraak te blijven maken op het behoud.

Daarin zijn ze niet geslaagd. Ook het BAS gaf Tubeke zaterdag geen groen licht, waardoor degradatie naar Tweede Amateur nu een feit is.

Tubeke reageerde al op de clubwebsite. "Mede door de coronacrisis zijn we er niet in geslaagd een volledige audit te doen, zoals de licentievoorwaarden voorschrijven. Hoewel we aan alle financiële voorwaarden voldeden, was ons rapport volgens het BAS 'onvoldoende'. Op dit moment overheerst teleurstelling, maar we kijken ook al vol ambitie de toekomst tegemoet."