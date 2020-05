Pessimisme rond heropstart Premier League: "Het zal nog een hele lange tijd duren voor we opnieuw mogen voetballen"

Niet alleen in Duitsland, maar ook in Engeland en Spanje hebben ze de intentie om het seizoen nog uit te spelen. Al zijn ze niet allemaal even positief over dat idee.

Steve Parish, voozitter van Crystal Palace, ziet een heropstart niet meteen zitten. "In Duitsland gaat het voetbal heropstarten. Maar neem dat maar als voorbeeld. Er zijn meteen al positieve gevallen en dat brengt risico's met zich mee." "Telkens er nieuwe gevallen zijn, moet een wedstrijd worden uitgesteld. Zo wordt het moeilijk om een kalender te volgen", aldus Parish. "Dan moet er weer twee weken aan quarantaine gedaan worden. Dat zijn onvoorkomelijke problemen. Ik denk dat het nog heel lang gaat duren vooraleer de competitie weer zal heropstarten." De club van Christian Benteke staat voorlopig op een veilige elfde plaats en heeft dus weinig baat bij het heropstarten van de competitie. "Al zijn we voorstander van het afwerken van de competitie, want zo kunnen we onze thuiswedstrijden nog afwerken. Voor sommigen heeft dit een weerslag op de club. Al zijn we er ons ook wel van bewust dat er momenteel belangrijkere zaken spelen."