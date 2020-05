Duitse voetballiga maakt zich (nog) geen zorgen na quarantainegeval Dresden: "Geen reden om te twijfelen!"

De competitie in Duitsland is nog niet hervat of er moet al een heel team in quarantaine. Bij Dynamo Dresden waren er drie positieve coronagevallen en moeten er al twee wedstrijden in de tweede Bundesliga uitgesteld worden. Maar voorlopig is er geen probleem, aldus de Duitse voetballiga...

"We hebben vanaf het begin gezegd dat we hierop voorbereid zijn", aldus DFL-voorzitter Christian Seifert bij ZDF. "Als Dresden nu 14 dagen in quarantaine gaat, is er geen reden om te twijfelen aan de voortzetting van de tweede Bundesliga. In de 2e klasse moeten we nog 81 wedstrijden spelen en op dit moment kunnen er twee daarvan, van Dynamo Dresden, niet worden afgewerkt. Maar dat verandert niets aan ons doel: het seizoen uitspelen."

Het moeten er wel niet te veel worden... Seifert benadrukt wel dat het om een noodingreep gaat. "Het is wel duidelijk dat er een bepaald maximum is van het aantal wedstrijden dat we nog kunnen uitstellen. Op een gegeven moment is dat niet meer mogelijk. Dat hangt er ook vanaf wanneer het gebeurt en hoeveel tijd we dan nog hebben om het seizoen af te maken."