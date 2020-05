Spaanse voetbalbaas verdenkt Duitse club van opgezet spel: "Zo ontlopen ze degradatie"

Javier Tebas is ervan overtuigd dat er in Duitsland niet eerlijk wordt gecommuniceerd over het aantal coronagevallen bij voetbalclubs.

Zo geraakte bekend dat er bij Dynamo Dresden twee spelers psoitief werden getest op Corona. Spelers en staff moeten daardoor twee weken in quarantaine en de wedstrijd van Dynamo Dresden is uitgesteld. "Ik heb het nagekeken. Dynamo Dresden staat laatst en ze zullen zich proberen redden door de competitie te laten stopzetten. Ik denk niet dat er spelers positief hebben getest op het virus." Tebas gaat zelfs nog een stapje verder. "Het is niet mogelijk dat voetballers nog positief testen op Corona. Bij Dresden is er sprake van vrijwillige nalatigheid." De Spaanse competitie zal normaal gezien 12 juni hervatten. Na eerdere testen bleken in Spanje vijf spelers en drie medewerkers positief te hebben getest op Corona.