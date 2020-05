'Anderlecht gooit eigen ruiten in en schoffeert Chadli met veel te laag contractvoorstel'

RSC Anderlecht hoopt nog steeds om Nacer Chadli in Brussel te houden. Maar het lijkt erop dat paars-wit de eigen ruiten heeft ingegooid. Het voorstel was naar verluidt meer dan teleurstellend...

Nacer Chadli werd de voorbije dagen al gelinkt aan Club Brugge, maar ook RSC Anderlecht hoopt de Rode Duivel alsnog definitief aan te kopen. Al zal AS Monaco de vraagprijs van acht miljoen euro dan wel moeten laten zakken.

Maar ook met de flankaanvaller zelf moet er een akkoord gevonden worden. La Dernière Heure weet dat Anderlecht een eerste voorstel naar Chadli heeft gestuurd. En dat was lachwekkend… in de negatieve zin.

Amper de helft van huidig loon

Chadli beseft dat paars-wit niet in de situatie zit om met geld te komen, maar de Rode Duivel verwacht wel een inspanning. Het voorstel kwam echter niet verder dan de helft van hetgeen Chadli in Monaco - dat is maandelijks zo’n 230.000 euro - verdient.