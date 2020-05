BAS-beslissing over klacht amateurclubs kan ook weerslag hebben op Waasland-Beveren, OHL en Beerschot

Het BAS moet nog één beslissing nemen: die over de klacht van de amateurclubs over degradatie en kampioenen. Verschillende clubs verzamelden zich omdat ze het niet rechtvaardig vinden dat er beslissingen worden genomen op basis van de stand op 12 maart.

Op 26 mei moet het BAS zich daarover buigen. De KBVB nam de beslissing om in de amateurreeksen de stand van 12 maart te nemen om stijgers en dalers aan te duiden. Dat viel uiteraard niet goed bij vele clubs waarvoor er nog heel wat mogelijk was. De advocaten zullen argumenteren dat er geen reglementaire basis is om die beslissing te nemen en zullen om een nietigheidsverklaring van de competities vragen.

Dat kan verregaande gevolgen hebben voor Waasland-Beveren, OHL en Beerschot. Als dit precedent wordt doorgevoerd kan ook Waasland-Beveren dat aanhalen om niet te degraderen, schrijft HLN. Voor OHL en Beerschot zou het dan weer een flinke slag zijn als ze er vrijdag niet uitkomen in de Pro League.