Opvallend: Benjamin Nygren vindt onderdak bij zijn ex-club tijdens de coronacrisis

Vorige zomer plukte Racing Genk Benjamin Nygren weg bij IFK Göteborg. Nu traint het toptalent opnieuw bij zijn ex-club.

Benjamin Nygren kreeg meteen na zijn overstap speelkansen bij Racing Genk, maar al snel verdween de Zweedse tiener naar het achterplan onder Felice Mazzu. Ook onder Hannes Wolf kwam hij niet meer in het stuk voor.

In totaal kwam de centrale middenvelder bij vier officiële gelegenheden in actie voor de Limburgers en daarin scoorde hij een keer. Nygren kostte nochtans ruim 3,5 miljoen euro voor de blauwhemden. De youngster heeft de verwachtingen dus niet helemaal kunnen inlossen, maar gezien zijn leeftijd (18) en zijn contract tot 2024 is het absoluut nog te vroeg om hem af te schrijven.

Ondertussen traint Nygren weer bij zijn ex-club. De Zweed was tijdens de coronacrisis naar zijn vaderland teruggekeerd en nu kan hij zijn conditie onderhouden bij IFK Göteborg. Dat meldt Het Belang van Limburg.